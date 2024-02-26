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Шахраї під виглядом ПФУ «полюють» на пенсіонерів: подробиці схеми

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Шахраї під виглядом ПФУ «полюють» на пенсіонерів: подробиці схеми
Зловмисники під різними приводами намагаються виманити реквізити банківських карток
фото ілюстративне

Шахраї просять пенсіонерів надати банківські дані нібито для верифікації особи

Шахраї представляються працівниками Пенсійного фонду і виманюють персональні дані від людей, яким необхідно здійснити ідентифікацію особи для подальшого отримання виплат. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Зокрема, зловмисники видають себе за співробітників Пенсійного фонду і просять надати їм реквізити банківських карток нібито для успішного здійснення ідентифікації чи подачі заявки на проведення процедури. У відомстві запевнили: ПФУ не потрібно знати таку особисту інформацію пенсіонерів, щоб верифікувати особу.

«Офіційно заявляємо, що ні для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку, ані для продовження чи поновлення виплат уповноважені працівники Фонду не використовують інформацію про реквізити банківських карток», – йдеться у повідомленні.

Подібні дії не передбачено жодним нормативним документом – іншими словами, якщо невідома особа намагається дізнатися банківські дані, то це стовідсотково аферист. В такому випадку треба одразу повідомити про спробу шахрайства до поліції та максимально співпрацювати з правоохоронними органами для виявлення зловмисника.

Варто додати, що пенсіонери можуть пройти ідентифікацію трьома способами:

  • особисто у відділенні Ощадбанку;
  • за допомогою Дія.Підпис;
  • у режимі відеоконференцзв'язку.

Нагадаємо, шахраї пропонують за гроші «внести» військовополонених у списки на обмін або «прискорити» процес обміну конкретного військовослужбовця, використовуючи для цього сторінки зламані сторінки посадових осіб. Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав громадян бути обережними і не вірити будь-яким проханням на тему обміну чи визволення полонених, особливо, якщо там ідеться про гроші.

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Теги: пенсіонери шахрайство Пенсійний фонд

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