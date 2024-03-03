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Пенсіонерка віддала 90 тисяч грн аферисту, який вдавав закоханого у неї іноземця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Пенсіонерка віддала 90 тисяч грн аферисту, який вдавав закоханого у неї іноземця
71-річна жінка з Сумщина постраждала від шахрая
фото: pixabay.com

Від злочинних дій шахрая літня жителька міста Суми втратила 90 000 гривень

71-річна пенсіонерка з Сумщини стала жертвою шахрая, який видавав себе за нареченого з-за кордону. Про це повідомляє поліція Сумської області.

«Від злочинних дій шахрая літня жителька міста Суми втратила 90 000 гривень, повіривши невідомому, який вдавав з себе закоханого в неї іноземця. Це вже далеко не перший випадок в Україні, коли літні люди, ведучись, здавалося б на просто неймовірні шахрайські схеми, втрачають всі свої заощадження», – йдеться в повідомленні.

Пенсіонерка повідомила поліції, що у соціальній мережі їй надійшло повідомлення від користувача Ralph Tod. Шахрай під час спілкування повідомив, що працює «лікарем нейрохірургом в Єменському таборі від ООН».

В ході подальшого спілкування з жінкою, незнайомець повідомив, що хоче приїхати до неї у відпустку. Проте для цього жінці необхідно написати листа в ООН та вказати в ньому, що вона його наречена. Жінка не знала, як це зробити, тож її залицяльник взявся робити все сам, розповідає пенсіонерка.

«Від імені жінки, він, з її поштової скриньки, нібито направив листа до ООН. А вже через кілька днів «нареченій» надійшов лист з підтвердженням отримання запиту про відпустку та необхідністю сплатити поштові витрати в розмірі 38 483 гривень. Після цього написав Ральф і повідомив, що «для підтвердження відпустки необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США». Жінка погодилася, рушила до відділення банку і відправила 40 тисяч гривень на вказану їй банківську картку», – зазначає поліція Сумської області.

Через два дні жінці знову написав Ральф та повідомив про те, що приїде в Україну «з командою з чотирьох співробітників військової розвідки та чотирьох співробітників служби безпеки та про необхідність сплатити 3000 євро на витрати.

«Пенсіонерка йому відповіла, що немає такої суми, та «наречений» не відступив, а попросив жінку сплатити хоча б половину коштів. Після розмови з «іноземцем» сумчанка знову пішла до банку та перерахувала грошові кошти в сумі 50 000 гривень на банківську картку українського банку. Коли ж, після відправлення грошей жінка знову отримала повідомлення про необхідність відправити ще 15 000 гривень, вона зрозуміла, що спілкувалася з шахраєм, тож звернулася із заявою до поліції», – йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали слідство.

Поліція наголошує, що варто пам’ятати, що в різних соціальних мережах не виплачують допомогу від держави, не надають кредитів, не оформлюють спадщину, не поновлюють банківські рахунки, а от на різного роду шахраїв там наштовхнутися дуже легко.

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Теги: Національна поліція України пенсіонери шахрайство Сумщина Україна поліція

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