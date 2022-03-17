Російський уряд дозволив не видавати касові чеки через дефіцит паперу

У Росії з'явилися "сигнали" про нестачу паперу для касових стрічок

Російські чиновники спростовують проблеми із папером для касових стрічок, але готуються запроваджувати електронні чеки

У Росії податкова перестане штрафувати за відсутність касових чеків. Про це пише Telegram-канал російського уряду.

Уряд Росії визнав, що в країні фіксують проблеми із папером для касових стрічок, назвавши це «сигналами». Через ці сигнали Федеральна податкова служба вирішила тимчасово не штрафувати крамниці, які не видаватимуть покупцям паперові чеки.

Також російський уряд планує перехід на електронні чеки, хоча навіть приблизних дат цього переходу урядовці не називають, обмежуючись фразою про «найближчий час».

Разом з тим, заступник міністра промисловості та торгівлі Росії Віктор Євтухов заявив: «Ми учора проводили нараду з п'ятіркою найбільших виробників касової стрічки та торговими мережами, що спеціалізуються на продовольчих та непродовольчих товарах. Жодне із підприємств не заявило про те, що є проблеми з касовою стрічкою».

Нагадаємо, що дефіцит сировини у підсанкційній Росії відчувається у багатьох галузях. Зокрема, відомий російський виробник автомобілів «АвтоВАЗ» вирішив відправити працівників у відпустку через брак деталей.