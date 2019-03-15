Підприємство «Укроборонпрому» розповіло про прибуток від контракту з Індією



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Фото: ukroboronprom.com.ua

В Концерні повідомляють, що з кінця 2018 року «Завод 410» відновив стабільні відвантаження нових партій продукції за контрактом

Експортний контракт на модернізацію літаків Ан-32 ВПС Індії протягом 2011-2018 років забезпечує «Заводу 410 ЦА» 60% чистого доходу. Будь-яке втручання та перешкоджання виконання даного контракту може нанести збитки, повідомляє «Укроборонпром».

В Концерні повідомляють, що з кінця 2018 року «Завод 410» відновив стабільні відвантаження нових партій продукції за контрактом. Це стало можливим завдяки досягнутим домовленостям між держпідприємством ДГЗП «Спецтехноекспорт» і індійськими партнерами.

Також, в цьому році «Завод 410» очікує успішного завершення переговорів з Індією по модернізації 20-ти додаткових Ан-32 в Україні. Це дозволить зберегти робочі місця і залучити молодих фахівців, йдеться у повідомленні на сайті заводу.

Фото: ukroboronprom.com.ua

У повідомленні «Укроборонпрому» сказано, що в 2014-2015 роках виконання контракту було під загрозою в зв'язку зі зривом термінів поставок запчастин з України. Це сталося після розірвання співпраці з Росією у військово-технічній сфері (ВТС). У 2017 році Міноборони Індії було готове розірвати контракт з Україною і передати його на виконання російській компанії. У такому випадку «Завод 410 ЦА» мав би заплатити $ 25 млн штрафів і недоотримати $ 90 млн доходу від експорту нових запчастин і агрегатів до Індії, кажуть на підприємстві.

Фото: ukroboronprom.com.ua

У грудні 2017 року спільними зусиллями українська сторона переконала індійських замовників у необхідності провести імпортозаміщення російських комплектуючих Ан-32 на західні аналоги і у повній мірі виконати умови контракту.

Станом на сьогодні, всі необхідні угоди вже підписані, виконання контракту відновилося. «Завод 410 ЦА» здійснює свої поставки регулярно і планує повністю виконати контракт до кінця 2020 року. Крім того, в січні-лютому 2019 було успішно проведені випробування західних комплектуючих, які в подальшому будуть встановлені на літаки Ан-32 на заміну російським.

На заводі стурбовані, що слідом за цим успіхом, в ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи України, знову почали з'являтися публікації, які викликають занепокоєння індійських партнерів.

У повідомленні наголошується, що завдяки довгостроковим контрактом між «Спецтехноекспортом» і Міноборони Індії, заводу вдалося зберегти свій висококваліфікований персонал і частково оновити матеріально-технічну базу.