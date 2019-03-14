Тимчасова слідча комісія ВР знову зібралася на засідання щодо корупції в «Укроборонпромі»



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Тимчасова слідча комісія ВР продовжила засідання в четвер, 14 березня Фото: Facebook Борислава Берези

На засідання Тимчасової слідчої комісії були запрошені два екс-міністри оборони та колишній начальник Генштабу ЗСУ

В четвер, 14 березня, проходить чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік, а також оприлюднених у ЗМІ фактів зловживань щодо закупівлі запчастин, комплектуючих та обладнання для підприємств Державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради, на засідання Тимчасової слідчої комісії запрошені представники Генеральної прокуратури, Головної військової прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної фіскальної служби, Міністерства оборони, Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств, що входять до сфери його управління.

«А також запрошені громадяни: Єхануров Юрій Іванович як особа, яка в період з 18 грудня 2007 року по 5 червня 2009 року обіймала посаду Міністра оборони України; Іващенко Валерій Володимирович як особа, яка в період з 5 червня 2009 року по 11 березня 2010 року виконувала обов’язки Міністра оборони України; Свида Іван Юрійович як особа, яка в період з 18 листопада 2010 року по 31 травня 2010 року обіймала посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.