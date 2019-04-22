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    Підраховано 36% протоколів: Зеленський 73,33%, Порошенко - 24,33%

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    <span>ЦВК України</span> - Підраховано 36% протоколів: Зеленський 73,33%, Порошенко - 24,33%
    ЦВК України
    Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    ЦВК підрахувала 6 467 645 голосів виборців

    Центральна виборча комісія отримує дані електронних протоколів підрахунку голосів на виборах Президента України.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Станом на 01:59 уже опрацьовано 36,71 % електронних протоколів, або 6 467 645 голосів виборців.

    Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,33% або 4 742 866 виборців, а за Петра Порошенка – 24,33% або 1 574 060 виборців.

    Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю. 

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    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

    ЦВК Петро Порошенко Володимир Гройсман ЗМІ вибори Анджей Дуда Володимир Зеленський Себастьян Курц
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