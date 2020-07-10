Підрив авто «Укрпошти»: поліція затримала трьох підозрюваних



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Вибух прогримів над головою водія «Газелі» Фото: Антон Геращенко, Facebook

Поліція встановлює посібників злочинців

Сьогодні, 10 липня, співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що водій «Газелі», над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі залишається в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину як посібники.

Нагадаємо, 7 липня близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».

У прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

В «Укрпошті» повідомили деталі нападу.

За даними поліції, підозрювані у розбійному нападі на «Газель» пересуваються на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору.