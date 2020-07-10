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    Підрив авто «Укрпошти»: поліція затримала трьох підозрюваних

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    Вибух прогримів над головою водія&nbsp;&laquo;Газелі&raquo; - Підрив авто «Укрпошти»: поліція затримала трьох підозрюваних
    Вибух прогримів над головою водія «Газелі»
    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    Поліція встановлює посібників злочинців

    Сьогодні, 10 липня, співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    Він також повідомив, що водій «Газелі», над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі залишається в реанімації.

    Поліція продовжує встановлювати інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину як посібники.

    Нагадаємо, 7 липня близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».

    У прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

    В «Укрпошті» повідомили деталі нападу.

    За даними поліції, підозрювані у розбійному нападі на «Газель» пересуваються на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору.

    Національна поліція України Крим вибух Антон Геращенко водій напад пограбування автомобіль Укрпошта
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