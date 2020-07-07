На Донбасі нарешті запрацював пункт пропуску Новотроїцьке



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Черга з охочих потрапити з окупованих територій в Україну

Українська сторона з початку доби на тимчасово непідконтрольну територію оформила пропуск понад 130 осіб

У Донецькій області відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) Новотроїцьке. Туди прибув перший автомобіль з тимчасово непідконтрольної території, повідомляє пресслужба Донецького прикордонного загону у вівторок, 7 липня.

Зазначено, що бойовики почали пропуск громадян через свій контрольно-пропускний пункт Оленівка.

За словами прикордонників, українська сторона з початку доби на тимчасово непідконтрольну територію оформила пропуск понад 130 осіб.

«Перший транспорт приїхав з тимчасово окупованої території - двоє людей. Один транспортний засіб було повернуто незаконними збройними формуваннями. Ми роз'яснюємо громадянам, що є ризик, що їх можуть не пропустити. При поверненні їм доведеться проходити двотижневу самоізоляцію через додаток «Дій вдома», - розповіла прессекретарка Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Відомо, що з 22 червня КПВВ Новотроїцьке відновив роботу з української сторони. При цьому пропуск громадян з непідконтрольної території здійснювався до 28 червня, після чого окупанти відмовлялися як впускати, так і випускати громадян. Бойовики стверджували, що відкриють для пропуску громадян в обидві сторони суміжний КПВВ Оленівка лише 7 липня.

При цьому пропуск буде дозволений за такими правилами:

Для в'їзду на окуповану територію Донецької області необхідний дозвіл так званого «Міжвідомчого оперативного штабу»;

Для виїзду з ОРДО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України або підконтрольній їй частині Донецької області. Це означає, що людям з пропискою в окупованих районах виїзд на територію України буде заборонено;

Усі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю не менш як 14 днів в медустановах терористів «ДНР».

ЗМІ бойовиків повідомляють, що зараз на виїзд з «ДНР» вишикувалася черга приблизно з 100 автомобілів і до 300 громадян, які планують перетнути КПВВ пішки.