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    Підрозділом Об'єднаних сил збито безпілотник ворога

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    Підрозділом Об'єднаних сил збито безпілотник ворога
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Залишки збитого безпілотника передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації

    Не зважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, противник продовжує здійснювати провокаційні дії для звинувачення підрозділів Об'єднаних сил в порушенні весняного перемир’я. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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    Так, на Авдіївському напрямку противником влаштовано провокацію з використанням БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів ОС.

    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений.

    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Залишки збитого безпілотника передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.

    Нагадаємо, військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

    14 березня у Донецькій області військові збили безпілотний літальний апарат який, ймовірно, належить бойовикам.

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