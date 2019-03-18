Підрозділом Об'єднаних сил збито безпілотник ворога
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Розсилка
Залишки збитого безпілотника передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації
Не зважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, противник продовжує здійснювати провокаційні дії для звинувачення підрозділів Об'єднаних сил в порушенні весняного перемир’я. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.
Так, на Авдіївському напрямку противником влаштовано провокацію з використанням БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів ОС.
Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений.
Залишки збитого безпілотника передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.
Нагадаємо, військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.
14 березня у Донецькій області військові збили безпілотний літальний апарат який, ймовірно, належить бойовикам.