Військові на Донеччині збили шпигунський безпілотник терористів



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Бойовики запустили квадрокоптер «Фантом-4», щоб збирати інформацію про українські позиції

БПЛА передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної ним інформації

У Донецькій області військові збили безпілотний літальний апарат який, ймовірно, належить бойовикам.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook.

«На Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів Об'єднаних сил противник намагався використати БПЛА типу квадрокоптер «Фантом-4», – йдеться у повідомленні.

Військові кажуть, що припинили «розвідувальне завдання повітряного шпигуна» біля позицій ООС в районі села Водяне, Донецької області.

БПЛА передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної ним інформації, в тому числі і про колишніх власників.

«Використовуючи «весняне» перемир'я, противник продовжує ведення розвідки всіма доступними засобами, в тому числі з використанням сучасних БПЛА», – зазначають в ООС.