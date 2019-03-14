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    Військові на Донеччині збили шпигунський безпілотник терористів

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    Бойовики запустили квадрокоптер &laquo;Фантом-4&raquo;, щоб збирати інформацію про українські позиції - Військові на Донеччині збили шпигунський безпілотник терористів
    Бойовики запустили квадрокоптер «Фантом-4», щоб збирати інформацію про українські позиції

    БПЛА передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної ним інформації

    У Донецькій області військові збили безпілотний літальний апарат який, ймовірно, належить бойовикам.

    Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook.

    «На Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів Об'єднаних сил противник намагався використати БПЛА типу квадрокоптер «Фантом-4», – йдеться у повідомленні.

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    Військові кажуть, що припинили «розвідувальне завдання повітряного шпигуна» біля позицій ООС в районі села Водяне, Донецької області.

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    Військові на Донеччині збили шпигунський безпілотник терористів
    Військові на Донеччині збили шпигунський безпілотник терористів
    Військові на Донеччині збили шпигунський безпілотник терористів

    БПЛА передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної ним інформації, в тому числі і про колишніх власників.

    «Використовуючи «весняне» перемир'я, противник продовжує ведення розвідки всіма доступними засобами, в тому числі з використанням сучасних БПЛА», – зазначають в ООС.

     

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