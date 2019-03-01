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    Військові на Донбасі збили російський безпілотник

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    збитий російський безпілотник на Донбасі, 1 березня 2019 року&nbsp; - Військові на Донбасі збили російський безпілотник
    збитий російський безпілотник на Донбасі, 1 березня 2019 року 

    Збитий БПЛА виявився російським безпілотним літальним апаратом типу «Елерон»

    Військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

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    Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що гвардійці пропустили його через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по безпілотнику зі штатної стрілецької зброї. 

    «О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито. Військовослужбовці знайшли збитий дрон та передали його фахівцям спеціальних підрозділів», - йдеться у повідомленні.

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    Військові на Донбасі збили російський безпілотник
    Військові на Донбасі збили російський безпілотник
    Військові на Донбасі збили російський безпілотник
    Військові на Донбасі збили російський безпілотник

    За даними військових, збитий БПЛА виявився російським безпілотним літальним апаратом типу «Елерон».

    Повідомляється, що наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.

     

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