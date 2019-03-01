Військові на Донбасі збили російський безпілотник



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збитий російський безпілотник на Донбасі, 1 березня 2019 року

Збитий БПЛА виявився російським безпілотним літальним апаратом типу «Елерон»

Військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що гвардійці пропустили його через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по безпілотнику зі штатної стрілецької зброї.

«О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито. Військовослужбовці знайшли збитий дрон та передали його фахівцям спеціальних підрозділів», - йдеться у повідомленні.

За даними військових, збитий БПЛА виявився російським безпілотним літальним апаратом типу «Елерон».

Повідомляється, що наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.