Військові на Донбасі збили російський безпілотник
-
Розсилка
Збитий БПЛА виявився російським безпілотним літальним апаратом типу «Елерон»
Військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що гвардійці пропустили його через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по безпілотнику зі штатної стрілецької зброї.
«О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів безпілотний літальний апарат було збито. Військовослужбовці знайшли збитий дрон та передали його фахівцям спеціальних підрозділів», - йдеться у повідомленні.
За даними військових, збитий БПЛА виявився російським безпілотним літальним апаратом типу «Елерон».
Повідомляється, що наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.