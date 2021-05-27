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    На підтримку білоруса Протасевича паризький аеропорт Шарль де Голль розмістив фото політв'язня

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    На підтримку білоруса Протасевича паризький аеропорт Шарль де Голль розмістив фото політв'язня
    Фото Telegram

    З ініціативою провести таку акцію в ЄС виступив президент Європарламенту Давид Сассолі

    У міжнародному аеропорту Шарль де Голль у Парижі, в секторі вильотів, з'явилося фото білоруського політв'язня Романа Протасевича. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

    Раніше з ініціативою провести таку акцію в ЄС виступив президент Європарламенту Давид Сассолі. Він закликав аеропорти Євросоюзу розмістити в терміналах фотографії Протасевича.

    «Думаю, що було б дуже позитивним жестом, якби фото Романа демонструвалося в основних аеропортах Євросоюзу на знак солідарності», – заявив Сассолі.

    Як повідомляє «Єврорадіо» в Telegram, цей знімок був зроблений у листопаді 2019 року на студії @euroradio: «Це фото ми зробили в останній робочий день Романа Протасевича в редакції Єврорадіо. Потім пожартували: знімаємо на випадок кримінальної справи...».

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент у Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Теги: Білорусь ЄС літак Telegram Роман Протасевич
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    На підтримку білоруса Протасевича паризький аеропорт Шарль де Голль розмістив фото політв'язня