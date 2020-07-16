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    Новини

    Піщанська очолила Антимонопольний комітет України

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    Призначення Ольги Піщанської на посаду глави АМКУ підтримали 255 нардепів - Піщанська очолила Антимонопольний комітет України
    Призначення Ольги Піщанської на посаду глави АМКУ підтримали 255 нардепів
    Фото: Укрінформ

    Нардепи підтримали призначення Ольги Піщанської керівником Антимонопольного комітету України

    Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України».

    Відповідний проєкт постанови №3856 підтримали 255 народних депутатів.

    Ініціатор проєкту постанови – голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

    Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України», – йдеться у проєкті постанови.

    Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

    З 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ.

    15 липня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

    Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

    Згідно з порядком денним Верховної Ради 16 липня планується розглянути ряд кадрових питань.

    Верховна Рада депутат Антимонопольний комітет
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