Піщанська очолила Антимонопольний комітет України
Нардепи підтримали призначення Ольги Піщанської керівником Антимонопольного комітету України
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України».
Відповідний проєкт постанови №3856 підтримали 255 народних депутатів.
Ініціатор проєкту постанови – голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України», – йдеться у проєкті постанови.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.
З 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ.
15 липня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.
Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.
Згідно з порядком денним Верховної Ради 16 липня планується розглянути ряд кадрових питань.