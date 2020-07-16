Рада підтримала призначення Шевченка головою Нацбанку



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До призначення головою НБУ Кирило Шевченко обіймав посаду голови правління Укргазбанку з травня 2015 року

Кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Нацбанку підтримали понад 300 депутатів

Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Рада підтримала проєкт постанови №3857 «Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України».

«За» проголосували 332 нардепи.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

15 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.

Новий голова НБУ Кирило Шевченко народився на території нинішньої Російської Федерації в місті Тула у 1972 році. Отримав диплом Харківського державного економічного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

Банкірську кар'єру Шевченко розпочав у 1994 році в Харкові в місцевій філії «Українського кредитного банку», за рік перейшов до харківської філії «Райффайзен Банку Аваль».

Згодом на цілих 11 років працював у банку «Фінанси і кредит» (нині збанкрутів), в результаті зайнявши посаду заступника голови правління.

У 2006 році банкір очолив Державну іпотечну установу.

У 2009 році він перейшов на посаду штатного радника на той момент прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Тоді ж увійшов в наглядову раду «Укргазбанку» після його націоналізації, пізніше став заступником голови правління.

У 2010 році став співзасновником невеликого «Терра Банку», який за два роки був проданий (наразі ліквідований).

Пізніше Шевченко повернувся до «Укргазбанку» на посаду першого заступника голови правління, а з 2015 року – після конкурсу обійняв посаду голови правління.