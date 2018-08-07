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    Пішов із життя народний артист і режисер Театру на Подолі Ігор Славинський

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    У 2005 році Ігорю Славинському робили операцію на серці, поставили штучний клапан - Пішов із життя народний артист і режисер Театру на Подолі Ігор Славинський
    У 2005 році Ігорю Славинському робили операцію на серці, поставили штучний клапан

    Ігорю Славинському було 66 років

    Режисер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славинський пішов із життя. Митцю було 66 років. Про смерть актора повідомив журналіст, театральний критик Олег Вергеліс на своїй фейсбук-сторінці.

    «Сум, розпач, горе. Співчуття рідним, близьким, Театру…», - написав він.

    У 2010 році Славинський отримав одразу три «Київські пекторалі»: як кращий режисер, а також за кращі вистави – «Мертві душі» та «Люксембурзький сад». Раніше, 2003 року, пектораль режисеру дали за кращу камерну виставу («Парнас дибом»).

    У Театрі на Подолі Ігор Миколайович працював з 1987-го, постановником став у 2008 році. Із 2013-го очолював київський театр «Актор». Цьогоріч Славинському дали звання народного артиста України. Викладав акторську майстерність у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення Карпенка-Карого.

    «Я одержую задоволення від творення спектаклю, процесу постановки, пошуків ключа до сердець глядачів, бо це моя головна мета – викликати емоції в залі», – казав Ігор Славинський.

    У 2005 році актору зробили операцію на серці, поставили штучний клапан.

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