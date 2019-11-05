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    Пішов у ліс і загинув. Закарпатські рятувальники відшукали тіло 29-річного грибника

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    Пішов у ліс і загинув. Закарпатські рятувальники відшукали тіло 29-річного грибника

    Тіло чоловіка було знайдено у 5 кілометрах від населеного пункту

    У понеділок, 4 листопада, о 19:20 до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення, що під час збирання грибів у лісовому масиві в районі с. Пацканьово Ужгородського району, заблукав місцевий житель 1990 року народження (інвалід ІІІ групи). Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.

    Для проведення пошукових робіт було залучено шість рятувальників Ужгородського гірського пошуково-рятувального відділення та близько 15 чоловік місцевого населення.

    «О 2 годині ночі 5 листопада через сильний туман пошуки було призупинено до настання світлового дня. Вже о 7 ранку рятувальники відновили пошуки», - йдеться у повідомленні.

    На допомогу ужгородським колегам було направлено фахівців Мукачівського та Вишківського гірських пошуково-рятувальних відділень. Усього в пошуковій операції було задіяно 14 рятувальників та 10 місцевих жителів. Було сформовано 3 пошукові групи, котрі обстежували місця ймовірного перебування чоловіка.

    О 10:05 однією з пошукових груп, на відстані близько п’яти кілометрів від населеного пункту, було знайдено чоловіка без ознак життя. На даний час на місці працюють правоохоронні органи. Проводяться слідчі дії.

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