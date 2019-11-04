Збирав гриби і отримав кулю в голову: у лісі під Харковом поранили чоловіка



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Чоловіка поранили дробом з мисливської рушниці

У Харківській області чоловік отримав вогнепальне поранення під час збирання грибів у лісі. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи в понеділок, 4 листопада.

«У лікарні в Харкові був госпіталізований чоловік 1974 року народження з вогнепальним пораненням голови у скроневій області, черевної порожнини та грудної клітки. Медиками було встановлено, що поранення характерні для пострілу дробом з мисливської рушниці. З тіла потерпілого було витягнуто мисливська дріб», - йдеться в повідомленні.

Чоловік розповів, що збирав гриби в лісі поблизу селища Солоницівка, коли почув звук, схожий на постріл, і відчув різкий біль. Після цього він побачив, що недалеко від нього пройшла група чоловіків в камуфляжі і з рушницями.

Поліція почала досудове розслідування за кваліфікацією «замах на вбивство».

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