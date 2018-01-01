Після невеликого потепління Україну накриють дощі і холод

В Україні прогнозується похолодання 7-8 лютого

У п’ятницю, 2 лютого, в Україну прийдуть дощі, які посиляться 3 та 4 лютого. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. «Віночком дощовим завтра охопить Україну дощ. Напівкруглою областю хмарної дощової погоди витягнуться фронти над Заходом, Північчю і завернуть на Схід. А центральна частина та південь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні прогнозується похолодання 7-8 лютого

У п’ятницю, 2 лютого, в Україну прийдуть дощі, які посиляться 3 та 4 лютого. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Віночком дощовим завтра охопить Україну дощ. Напівкруглою областю хмарної дощової погоди витягнуться фронти над Заходом, Північчю і завернуть на Схід. А центральна частина та південь побудуть просто у хмарах, але без опадів. Вночі на Заході можливий, окрім дощу, мокрий сніг», - написала вона.

Згідно з її прогнозом, вітер буде з південного заходу, помірний, поривчастий, але без штормових розгонів.

Вночі найхолодніше буде на сході країни, до -5-8 градусів, найтепліше на заході та півдні, +1+5 градусів. Загалом в Україні 0+3 градуси.

«Завтра вдень Україна купатиметься у теплій погоді: +2+7. на заході та півдні +6+12 градусів. У Києві 2 лютого хмарно, невеликий дощ, вночі 0-2 тепла, вдень +4+6 градусів», - прогнозує Діденко.

За її даними, 3 лютого ситуація синоптична буде подібною.

«А ось ближче до вечора 3-го лютого та 4-го лютого в Україну прийде активний циклон, а, отже, очікується збільшення опадів, посилення вітру… А 7-8 лютого ще й похолодає», - повідомила синоптик.

Як повідомлялося, у найближчу добу на територію України продовжить надходити тепла повітряна маса з південного заходу Європи.