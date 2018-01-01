Після потужних снігопадів на Україну сунуть сильні морози

У понеділок, 5 лютого, в Україну прийде похолодання

Згідно з даними українського Гідрометцентру, практично на всій території країни буде мінусова температура. В західних областях сьогодні вночі -5...-8 градусів, у Рівненській і Волинській областях - до 11 градусів морозу. Вдень в регіоні до -7 градусів морозу, можливий сніг. На півночі країни вночі -9...-12 градусів, вдень до 7 градусів морозу.



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У понеділок, 5 лютого, в Україну прийде похолодання

Згідно з даними українського Гідрометцентру, практично на всій території країни буде мінусова температура.

В західних областях сьогодні вночі -5...-8 градусів, у Рівненській і Волинській областях - до 11 градусів морозу. Вдень в регіоні до -7 градусів морозу, можливий сніг.

На півночі країни вночі -9...-12 градусів, вдень до 7 градусів морозу. Істотних опадів не очікується.

На півдні вночі до -3 градусів, вдень -1 ... 1 вище нуля. Істотних опадів не очікується.

У східних областях вночі до -8 градусів, вдень до 6 градусів морозу. Опадів не прогнозують

У центральних областях України також без опадів, вночі до 7 градусів морозу, вдень - до 6 градусів нижче нуля.

В Криму опадів не очікується. Температура повітря вночі -1...+1 градуси, вдень -1...+1 градусів.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -5...-7 градусів, вдень до -5.

У Києві в ніч на 5 лютого очікується від 9 до 11 градусів морозу, вдень 5 ... 7 градусів нижче нуля, вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Опадів не очікується.