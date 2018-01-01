Після Януковича у Сухолуччі нещадно рублять ліс та влаштовують «царські полювання» - еколог

Міністерство екології, екологічний комітет Ради та громадські організації пропонують створити в Сухолуччі національний парк

Екологи розповіли про те, що відбувається сьогодні в Сухолуччі, колишньому мисливському господарстві біглого президента Януковича. Зараз ця територія належить Держлісагентству України. «Але там є ще один господар – товариство «Кедр», громадська мисливська організація, що отримала ліс в оренду на 49 років, створена ще



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Фото: аsn.in.ua На тисячах га закритої парканом території відбувається масова, ніким неконтрольована вирубка лісу

Міністерство екології, екологічний комітет Ради та громадські організації пропонують створити в Сухолуччі національний парк

Екологи розповіли про те, що відбувається сьогодні в Сухолуччі, колишньому мисливському господарстві біглого президента Януковича. Зараз ця територія належить Держлісагентству України.

«Але там є ще один господар – товариство «Кедр», громадська мисливська організація, що отримала ліс в оренду на 49 років, створена ще Януковичем для організації «царських полювань», - пояснює директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Міністерство екології, комітет з екології Верховної Ради, громадські організації виступили з пропозицією створити в Сухолуччі національний парк, щоб підтримувати там природні багатства.

«Але «Кедр» не вважає це за доцільне, тому що вони там полюють і організовують «царські полювання» вже для нових господарів, - продовжує Борейко. – Там сотні мисливських вишок, величезна територія лісу, обгороджена великим парканом-сіткою, що перешкоджає вільному доступу людей, а це незаконно. Всі заїзди в ліс закриті шлагбаумами з написом «Кедр». Людям залишена зовсім маленька частина лісу між дорогою і Дніпром. «Кедру» віддані приблизно 20 тисяч гектарів. При цьому під виглядом санітарної чистки там ведуться великі рубки лісу, яких не було навіть при Януковичі».

«Говорили про те, що ми покінчимо з царським полюванням, створимо тут національний парк, але пройшло три роки і нічого не робиться. Я так розумію, вже знайшлися нові господарі і «Кедр» під них ліг. І взагалі таке враження, що все це чекає повернення Януковича», - обурюється еколог.

За словами Борейка, для створення національного парку не вистачає підпису керівника Держлісагентства України: «А якщо цього не зробити, то весь ліс просто вирубають і знищать всіх тварин, і не буде вже сенсу там щось створювати. Там же класна територія, можна і гриби збирати, і ягоди, проводити спортивне орієнтування, їздити на шашлики, риболовлю