Заступник Венедіктової реанімував скандальну справу проти суддів Конституційного суду

Карна справа стосується перевірки фактів звільнення колишнього голови Конституційного суду Станіслава Шевчука

Печерський районний суд Києва продовжив на шість місяців (до 2 лютого 2022 року) термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 2 ст. 344 ККУ («Втручання у діяльність державного діяча») і ч. 1 ст. 109 ККУ («Дії, спрямовані на захоплення державної влади»), в якому фігурують служителі Конституційного суду (КС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 29 липня.

З середини липня 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань досліджують факти незаконного впливу окремих суддів Конституційного суду, яке призвело до звільнення тодішнього голови суду Станіслава Шевчука. За версією слідства, троє суддів КС Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко начебто домовилися перешкоджати діяльності судді Шевчука на посаді голови суду. На початку березня 2018 року вони зустрілися із тодішнім головою КС у столичному кафе, де під час бесіди висловили йому незаконну вимогу щодо узгодження з ними змісту рішень Конституційного суду, порядку денного пленарних засідань та організаційних питань щодо роботи секретаріату КС. Того ж місяця троє суддів знову пересіклися у кав’ярні з головою суду, якому вже погрожували негативними наслідками у разі відмови задовольняти їхні вимоги.

Як свідчить хронологія подій, викладена у матеріалах досудового розслідування, на початку 2019 року почалася підготовка до звільнення Станіслава Шевчука з посади голови Конституційного суду. Зокрема, судді КС Мельник, Сас і Сліденко направили лист на ім`я Шевчука щодо незаконності та скасування розпорядження від 3 жовтня 2018 року «Про Положення про позаштатного радника голови Конституційного суду України на громадських засадах». Потім вони скерували листа до постійної комісії з питань бюджету та кадрів КС з проханням перевірити законність видання вказаного розпорядження.

Далі більше – Мельник, Сас і Сліденко підписали звернення голові постійної комісії КС з питань регламенту та етики щодо можливих дисциплінарних проступків голови Станіслава Шевчука. У середині квітня 2019 року вказана комісія знайшла підстави для звільнення судді КС Шевчука.

14 травня судді КС Сас, Сліденко і ще один служитель Феміди прийшли до службового кабінету голови Шевчука, де примушували його написати заяву про складання повноважень голови КС. Того ж дня вийшла постанова КС про звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного суду.

Однак 6 квітня 2020 року слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві закрив справу, посилаючись на відсутність складу кримінального правопорушення. З цим не погодився перший заступник генерального прокурора Роман Говда і 29 жовтня 2020 року скасував рішення слідчого про закриття справи, доручивши надалі продовжувати досудового розслідування.

Своє рішення Говда ухвалив через два дні після того, як Конституційний суд визнав неконституційними ряд статей антикорупційного законодавства. Зокрема, 27 жовтня 2020 року КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»), санкція якої починалася зі штрафів 42,5-51 тис. грн і закінчувалася двома роками тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Тоді доповідачем із «антикорупційного питання», рішення по якому спровокувало своєрідну конституційну кризу в країні, був суддя Ігор Сліденко.

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