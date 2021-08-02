Рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює – Сюмар

«Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини», – впевнена депутатка

Захмарні суми застави у справі «Кузні на Рибальському» є свідченням політичної мотивації і порушенням прав людини. Про це сказала народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар у коментарі журналістам.

«Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням в клітках, коли злочин ніяк не пов’язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому звичайно рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах», – зазначила Сюмар.

«Як і багато справ проти Петра Порошенка справи Павловського і Шандри можна назвати лише політичним замовленням з тим, аби позбавити Володимира Зеленського від його конкурента у політиці, від Петра Порошенка. Тому що очевидно, що люди починають прозрівати, бачать хто і що робив в 2014 році, чому країна власне відбулася, як вона розвивалася в 2014 – 2019 роках, коли була створена армія, безвізовий режим і дуже багато зовнішньополітичних перемог, і навіть внутрішніх перемог було в країні, коли відвойовано було дві третини Донбасу», – наголосила депутатка.

«Вони були відвойовані завдяки таким людям як той же Ігор Павловський, і сьогодні все це перекреслюється, бо сьогодні має бути один герой – це комік Володимир Зеленський. І в цьому весь нонсенс. На 30-ти річчя Незалежності нас хочуть загодувати телевізором і шоу, замість того, щоб будувати країну і захищати її, бо загроза нікуди не зникла», – додала Сюмар.

Вона також прокоментувала ситуацію, коли в судовому засіданні оголошено перерву через те, що працівники «Кузні на Рибальському» скандують під стінами суду.

«Я не знала, що в Україні немає тепер вже конституційного права на протести, що у нас суди керують мітингами. Тому це абсолютно абсурдна вимога. Люди прийшли висловити свою позицію. Коли буде сподівання на чесне судочинство, буде демонстрація такого чесного суду, тоді не буде мітингів, а буде довіра до судової системи і суддів. Коли її немає, коли сьогодні суди керовані фактично з вулиці Банкової, коли вони виконують просто політичні замовлення, таке буде лише посилюватися. Це мирний протест, але суддям варто пам’ятати, що в Україні бувають не мирні протести також і не дай боже нам до цього доводити», – сказала Сюмар.

«Все сьогодні розвивається так, щоб знову Україна змушена була поставати, тому що ось цей рівень несправедливості, коли тримають в клітці людину, яка точно не становить ніякої загрози, просто демонстративно її хочуть принизити, з неї хочуть через приниження вибити безпекові зізнання. Людина, яка створювала оборонний комплекс, яка створювала український флот, який був захоплений росіянами в Криму, людина, яка працювала на обороноздатність країни, яка захистила її, і сьогодні такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності і фактично це є застосуванням тортур», – додала депутатка.

Зазначимо, що сьогодні в Апеляційному суді Києва сьогодні відбулося засідання у справі голови правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандри. Судді змінили перший запобіжний захід.

У результаті суд постановив застовувати до Валерія Шандри такий запобіжний захід: арешт або заставу у розмірі 50 мільйонів гривень. Раніше сума застави була майже 444 млн гр.

Перебування під вартою подовжили до 2 вересня.

Суд також відмовився передавати Шандру на поруки трудового колективу ПрАТ «Кузня на Рибальському» та відмовив у задоволенні заяви народних депутатів від «Європейської солідарності» Ніни Южаніної, Володимира Ар’єва і Михайла Забродського про взяття підозрюваного на поруки.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

Сьогодні біля суду відбулась акція на підтримку Валерія Шандри.

Державне бюро розслідувань підозрює генерала Ігоря Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру нібито в змові та організації постачання армії у 2016–2018 роках військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

Нагадаємо, суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати вже готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.

Напередодні рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.



