Справа «Кузні на Рибальському»: суд значно зменшив розмір застави Шандрі

Апеляційний суд відмовив віддати Шандру на поруки

В Апеляційному суді Києва сьогодні відбулося засідання у справі голови правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандри. Судді змінили перший запобіжний захід.

У результаті суд постановив застовувати до Валерія Шандри такий запобіжний захід: арешт або заставу у розмірі 50 мільйонів гривень. Раніше сума застави була майже 444 млн гр.

Перебування під вартою подовжили до 2 вересня.

Суд також відмовився передавати Шандру на поруки трудового колективу ПрАТ «Кузня на Рибальському» та відмовив у задоволенні заяви народних депутатів від «Європейської солідарності» Ніни Южаніної, Володимира Ар’єва і Михайла Забродського про взяття підозрюваного на поруки.

Сторона захисту заявила про несправедливість рішення. На думку адвокатки Шандри Євгенії Тонконожко, така застава все одно є непомірною для її підзахисного.

«Я не можу сказати, що ми задоволені рішенням суду. Оскільки зменшення розміру застави не було таким, як наголошував мій колега. У рамках Кримінального процесуального Кодексу ми ще не бачили повного тексту. Однак яким чином Апеляційний суд мотивував про те. що все одно застава виходить за межі. Застава все одно є непомірною, вона є великою, це 50 мільйонів. Ми не говоримо про те, що вона зменшена майже в 9 разів. Однак все одно розмір застави є непомірним. Ми очікували не такого рішення. Все одно особа не має можливості внести таку заставу і перебуватиме на даний час в умовах Київського слідчого ізолятора, – повідомила Євгенія Тонконожко, адвокатка Валерія Шандри.

Адвокатка також повідомила про намір звернутися до Печерського суду з проханням зміни запобіжного заходу за 30 днів, як перебачено законодавством.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

Сьогодні біля суду відбулась акція на підтримку Валерія Шандри.

Державне бюро розслідувань підозрює генерала Ігоря Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру нібито в змові та організації постачання армії у 2016–2018 роках військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

Нагадаємо, суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати вже готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.

Напередодні рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.