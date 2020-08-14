Пів сотні БТРів для української армії. Відео колони техніки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Харківське конструкторське бюро передало Міноборони чотири БТР-4Е Фото: Укроборонпром

Частина БТР-4Е відправились до Києва, де візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Міноборони отримало партію з чотирьох бронетранспортерів БТР-4Е від Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова. Відтак завершено контракт на виготовлення загалом 45 таких бронетранспортерів, повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром».

Частина БТР-4Е прямують до Києва, де візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

Бронетранспортери укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу «Маяк», що є співвиконавцем контракту. Виконання контракту по БТР-4Е фактично відродило виробництво на цьому підприємстві.

«Для нас це був принциповий контракт. Його розблокування та вчасне виконання – за графіком, узгодженим із замовником, без нарікань на якість – це приклад того, що підприємства «Укроборонпрому» працюють по-новому. Основний замовник нашої бронетехніки – Міноборони. Ми хотіли довести військовим, що спроможні робити якісну техніку вчасно. І ми це зробили. На черзі – другий проблемний контракт – БТР для Нацгвардії. Його реалізація була неможлива через те, що ХКБМ виконував замовлення для військових на максимальній виробничій потужності заводу. Тепер усі перепони усунуті і незабаром нацгвардійці отримають першу партію машин», – розповів заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм під час відвідування ХКБМ 13 серпня.

Сьогодні із візитом на підприємстві перебуває також віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він оглянув основні виробничі цехи заводу, ознайомився з етапами виготовлення БТРів та зробив короткий тест-драйв БТР-4Е: «Краще, ніж на «Мерседесі», – так відгукнувся Олег Уруський після того, як проїхався на бронетранспортері.

Зазначимо, виконання поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями президента України, Кабінету міністрів України, Міноборони та нового керівництва «Укроборонпрому» наприкінці 2019 року. Перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Далі відвантаження відбувалися чітко за графіком, попри особливий режим роботи підприємства у зв’язку із заходами карантину.

Бронетранспортер БТР-4Е – це сучасна, броньована, колісна, чотиривісна, плаваюча бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна, тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від «чистого аркушу» до постановки на озброєння, нині серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, поступово замінюючи бронетранспортери, що залишились в спадок від Радянського Союзу. Бойове хрещення БТР-4Е відбулося в червні 2014 року при проведенні Антитерористичної операції в районі Слов’янська.