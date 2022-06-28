Бурятки прозріли: вимагають повернути своїх чоловіків із війни

Рашисти «чотири місяці перебувають у військово-польових умовах

Дружини окупантів з Бурятії назвали війну в Україні несправедливою і вимагають повернути їхніх чоловіків додому. Про це повідомляє «Сибір.Реалії».

У російській республіці Бурятія дружини військовослужбовців звернулися до місцевої влади з вимогою повернути додому їхніх чоловіків, які беруть участь у вторгненні Росії до України.

За словами однієї з жінок, їхні чоловіки ще в січні вирушили нібито на навчання і зараз перебувають в Україні у складі 5-ї танкової Тацинської бригади. Видання зазначає, що на сьогодні відомо щонайменше про 30 загиблих із цієї бригади.

«З 24 лютого вони беруть участь у спецоперації. Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості», – заявили на камеру дружини військовослужбовців, зазначивши, що рашисти «чотири місяці перебувають у військово-польових умовах, багато хто хворіє на застуду».

У соцмережах Партілхаєва написала, що «телебачення не оприлюднює цього свавілля». «Усі бояться, дано команду мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військовослужбовця в цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів та чоловіків на батьківщину», – зазначила жінка.

Нагадаємо, під Харковом українські військові ліквідували найманця ПВК «Вагнер» з Бурятії Володимира Анданова, відомого під позивним «Ваха».

Як повідомлялося, російські загарбники починають відправляти вчителів на роботу в школи тимчасово окупованого Донбасу. Десант вчителів формується в Бурятії і Новосибірській області.