Дагестан і Бурятія лідирують за кількістю загиблих у війні в Україні: інфографіка

Найбільше гине військових із бідних регіонів Росії

Російські аналітики нарахували 2 622 загиблих військових у війні проти України. Таку цифру вони отримали, вивчивши публічні повідомлення про загибель – пости родичів, новини в регіональних ЗМІ та повідомлення місцевої влади. Крім того, волонтери проаналізували структуру втрат за регіонами.

Найчастіше гинуть солдати з національних республік – у лідерах Дагестан (159 загиблих) та Бурятія (117). У Бурятії загиблих ховають майже щодня.

Це може мати кілька пояснень: демографія, особливе ставлення до військової служби, велика кількість військових частин, розташованих у регіоні, низький рівень зарплат і безробіття роблять армію привабливою для молодих чоловіків.

Здебільшого, повідомлення про загибель солдатів надходять із бідних регіонів: середня зарплата в них нижча від медіанної по Росії. Жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення країни, практично немає у зведеннях.

Нагадаємо, як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на 20 травня ліквідовано 28700 окупантів та знищено 204 літаки ворога.

Також на Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків .



