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    Події в Україні

    Дагестан і Бурятія лідирують за кількістю загиблих у війні в Україні: інфографіка

    В Україні найчастіше гинуть солдати з національних республік - Дагестан і Бурятія лідирують за кількістю загиблих у війні в Україні: інфографіка
    В Україні найчастіше гинуть солдати з національних республік
    фото з відкритих джерел

    Найбільше гине військових із бідних регіонів Росії

    Російські аналітики нарахували 2 622 загиблих військових у війні проти України. Таку цифру вони отримали, вивчивши публічні повідомлення про загибель – пости родичів, новини в регіональних ЗМІ та повідомлення місцевої влади. Крім того, волонтери проаналізували структуру втрат за регіонами.

    Найчастіше гинуть солдати з національних республік – у лідерах Дагестан (159 загиблих) та Бурятія (117). У Бурятії загиблих ховають майже щодня.

    Це може мати кілька пояснень: демографія, особливе ставлення до військової служби, велика кількість військових частин, розташованих у регіоні, низький рівень зарплат і безробіття роблять армію привабливою для молодих чоловіків.

    Здебільшого, повідомлення про загибель солдатів надходять із бідних регіонів: середня зарплата в них нижча від медіанної по Росії. Жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення країни, практично немає у зведеннях.

    Нагадаємо, як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на 20 травня ліквідовано 28700 окупантів та знищено 204 літаки ворога.

    Також на Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків .

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    Теги: росія окупанти ЗМІ історія ЗСУ зарплата війна Генштаб Україна безробіття населення окупація Дагестан #stoprussia
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    Дагестан і Бурятія лідирують за кількістю загиблих у війні в Україні: інфографіка