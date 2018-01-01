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    Півмільйона венесуельців втекли від проблем на батьківщині в Колумбію

    1,3 млн. громадян Венесуели мають спеціальні міграційні карти для відвідин Колумбії
    Економічні проблеми і політична нестабільність в Венесуелі збільшили міграцію для постійного проживання громадян цієї країни до сусідньої Колумбії. На кінець 2017 року кількість венесуельців, які проживають на постійній основі в цій сусідній країні склала 550 тисяч. При цьому збільшення на 62% відбулося саме в другій половині минулого
    • Сьогодні, 03:36
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    Потік мігрантів з Венесуели в Колумбію в минулому році зріс на 62%
    Потік мігрантів з Венесуели в Колумбію в минулому році зріс на 62%

    1,3 млн. громадян Венесуели мають спеціальні міграційні карти для відвідин Колумбії

    Економічні проблеми і політична нестабільність в Венесуелі збільшили міграцію для постійного проживання громадян цієї країни до сусідньої Колумбії. На кінець 2017 року кількість венесуельців, які проживають на постійній основі в цій сусідній країні склала 550 тисяч. При цьому збільшення на 62% відбулося саме в другій половині минулого року. 

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Більшість венесуельців не мають необхідних документів для проживання в Колумбії, а потрапили вони туди в основному завдяки незахищеності 2219-кілометрового кордону між двома країнами. Згоду на проживання в Колумбії мають лише 126 тисяч венесуельців, в тому числі 69 тисяч, які отримали запроваджені в липні 2017 року гуманітарні візи.

    Основна частина вимушених переселенців оселяється в прикордонних містах Колумбії, в той час як працівники нафтової галузі і спеціалісти живуть в Боготі.

    Іще 1,3 млн. венесуельців отримали спеціальні міграційні карти, які дозволяють перетинати кордон із Колумбією для закупівлі дефіцитних в Венесуелі товарів. Щодня цими картами користується до 30 тисяч осіб.

    візи
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