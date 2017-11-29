Ракета полетіла на схід з провінції Південний Пхеньян

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на генштаб Південної Кореї. «Північна Корея запустила невідому балістичну ракету вранці в середу (за місцевим часом)», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, ракета полетіла на



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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час випробування ракети, архівне фото

Ракета полетіла на схід з провінції Південний Пхеньян

Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на генштаб Південної Кореї.

«Північна Корея запустила невідому балістичну ракету вранці в середу (за місцевим часом)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ракета полетіла на схід. Південнокорейські та американські військові вивчають деталі.

Подробиці наразі з'ясовуються.

Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.

Сьогодні повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

Раніше у вівторок, 28 листопада, представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування.