По всій Україні очікуються дощі і грози: прогноз погоди на 26 квітня

На заході 26 квітня похолодає до +15+19 градусів

Погода в Україні 26 квітня, буде по весняному теплою. Лише на частині території – місцями дощі, інколи – з грозами.

Як повідомили у Українському гідрометцентрі, у західних, Полтавській, Харківській, вночі і в північних областях невеликий дощ, на Закарпатті та Прикарпатті вдень помірні дощі, місцями з грозами; на решті території без опадів.

На заході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди з грозою, тільки у Волинській і Рівненській областях без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси, у Волинській, Рівненській та Львівській областях +13...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.



У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Полтавській області вночі і вдень, а у Вінницькій області лише вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, у Вінницькій області +11...+16 градусів, вдень +19...+26 градусів, у Дніпропетровській області +23...+28 градусів.



На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Харківській області місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+27 градусів.



На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +22...+29 градусів.



У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +22...+27 градусів.

За даними синоптика Наталки Діденко, 26 квітня найтепліше буде на Півдні України та на південному сході, Приазов'я, Луганщина, Донеччина: вдень +22…+27 градусів. У Харківській області +18…+23 градуси. У центральних областях, від Вінниччини до Дніпра, від +22 до +26 градусів. На Півночі у четвер очікується +17…+22 градуси. А ось на Заході 26 квітня похолодає до +15…+19 градусів.

У Києві в ніч на 26 квітня можливий дощ, у четвер вдень без опадів, максимальна температура повітря у столиці близько +20 градусів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптики розказали, якою буде погода на травневі свята в Україні.