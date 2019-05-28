Почалися зіткнення сербів із косовською поліцією, є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Заворушення почалися після того, як сьогодні вранці в ході спецоперації було заарештовано кілька десятків сербів за підозрою у причетності до організованої злочинності

На півночі Косова почалися зіткнення сербів із косовськими поліцейськими. На вулицях чути постріли, повідомляє «Эхо Москвы» з посиланням на сербський телеканал РТС.

«За попередніми даними, є поранені. Поліція використовує світлошумові гранати і сльозоточивий газ», - йдеться у повідомленні.

Заворушення почалися після того, як сьогодні вранці в ході спецоперації було заарештовано кілька десятків сербів за підозрою у причетності до організованої злочинності. Серед затриманих двоє співробітників місії ООН.

Як повідомлялось, сербські збройні сили й поліція з наказу президента Александра Вучича приведені до стану повної бойової готовності через операцію спецполіції Косова в населеній сербами півночі і арешт там щонайменше 13 осіб.

Сербські джерела повідомляють про десятки бронетранспортерів косовської спецполіції на шляхах та вулицях міст на півночі Косова.

У Белграді триває надзвичайна сесія Ради національної безпеки. Глава держави попередив представників Євросоюзу, що Сербія «буде реагувати в разі, якщо косовська спецполіція не зупинить акцію й не залишить північ Косова».

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.