Сербія привела армію в повну боєготовність через операцію косовської поліції



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Президент Сербії Александар Вучич розпорядився перевести збройні сили в стан повної бойової готовності Фото: radiosvoboda.org

Під час проведення операції було чути постріли, один поліцейський поранений

Сербські збройні сили й поліція з наказу президента Александра Вучича приведені до стану повної бойової готовності через операцію спецполіції Косова в населеній сербами півночі і арешт там щонайменше 13 осіб. Про це «Радіо Свобода».

Під час проведення операції було чути постріли, один поліцейський поранений.

Речник поліції Косова Бакі Келяні заявив, що серед заарештованих є й кілька поліцейських і митників. Затриманих підозрюють в організованій злочинності й контрабанді.

Премʼєр Косова Рамуш Харадінай заявляє, що операція в громадах, заселених переважно сербами, спрямована проти порушників закону, й закликав сербів зберегти мир й поважати закон.

Приштинські ЗМІ повідомляють про кілька десятків затриманих й додають, що серед них є й особи, яких підозрюють в причетності до вбивства сербського політичного діяча Олівера Івановича й одного поліцейського.

У Косовській Митровиці чути сирени, місцеві жителі ставлять барикади. Напружена ситуація й у місті Зубін Поток. Там також було чути постріли, місцеві жителі чергують на барикадах.

Сербські джерела повідомляють про десятки бронетранспортерів косовської спецполіції на шляхах та вулицях міст на півночі Косова.

У Белграді триває надзвичайна сесія Ради національної безпеки. Глава держави попередив представників Євросоюзу, що Сербія «буде реагувати в разі, якщо косовська спецполіція не зупинить акцію й не залишить північ Косова».

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.