Початок тижня в Україні буде туманним і теплим
-
Розсилка
По всій Україні без опадів, плюсова температура
Погода 4 лютого буде надзвичайно теплою, зважаючи на те, що на календарі - третій місяць зими. Сонце потішить південні та центральні регіони, а ось на решті території буде похмуро, хоч і так само тепло.
За даними Укргідрометцентру, вдень 4 лютого температура по Україні в середньому становитиме +6...+8 градусів.
До +10...+12 градусів прогріється повітря на Миколаївщині, а у Криму буде ще тепліше - +11...+13 градусів.
А ось найхолодніше, хоча також із позначкою «плюс» на Луганщині - +2...+4 градуси.
Прохолодніше буде у північних регіонах: на Київщині, Чернігівщіні, Сумщині та Харківщині. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.
По всій Україні без опадів, вітер буде північно-західним, 5 - 10 метрів за секунду.
В понеділок у Києві вночі буде похмуро, невеликий дощ. Зранку буде похмуро, невеликий дощ. Вдень буде малохмарно. Увечері хмарно. Температура протягом дня коливатиметься від +1 до +6°C.