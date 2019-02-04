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    Початок тижня в Україні буде туманним і теплим

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    Україну накриє туман - Початок тижня в Україні буде туманним і теплим
    Україну накриє туман

    По всій Україні без опадів, плюсова температура

    Погода 4 лютого буде надзвичайно теплою, зважаючи на те, що на календарі - третій місяць зими. Сонце потішить південні та центральні регіони, а ось на решті території буде похмуро, хоч і так само тепло.

    За даними Укргідрометцентру, вдень 4 лютого температура по Україні в середньому становитиме +6...+8 градусів.

    До +10...+12 градусів прогріється повітря на Миколаївщині, а у Криму буде ще тепліше - +11...+13 градусів.

    А ось найхолодніше, хоча також із позначкою «плюс» на Луганщині - +2...+4 градуси.

    Прохолодніше буде у північних регіонах: на Київщині, Чернігівщіні, Сумщині та Харківщині. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.

    По всій Україні без опадів, вітер буде північно-західним, 5 - 10 метрів за секунду.

    В понеділок у Києві вночі буде похмуро, невеликий дощ. Зранку буде похмуро, невеликий дощ. Вдень буде малохмарно. Увечері хмарно. Температура протягом дня коливатиметься від +1 до +6°C.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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