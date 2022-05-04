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    Подекуди дощитиме: прогноз погоди в Україні на 4 травня

    В Україні буде тепло, проте не обійдеться без опадів - Подекуди дощитиме: прогноз погоди в Україні на 4 травня
    В Україні буде тепло, проте не обійдеться без опадів
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні в країні буде мінливо хмарна погода

    У середу, 4 травня, у деяких регіонах України трохи посвіжішає та пройдуть невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, 4 травня вночі в країні буде без опадів, вдень в Карпатському регіоні, центральних, східних та південних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, окремі грози.

    Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні країни до 11°, вдень 14-19°, у південних областях та на Закарпатті до 22°, у північних областях 11-16°.

    4-6 травня в Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, більшості районів Кіровоградської, Одеської, 6 травня і Житомирської, Київської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 4 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Подекуди дощитиме: прогноз погоди в Україні на 4 травня