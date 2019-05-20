Погода на 20 травня: грози і шквали на заході, на решті території - спека



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Сьогодні на заході України та у Вінницькій області очікується погіршення погодних умов

У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень до +27°

У понеділок, 20 травня, в Україні, крім західних та Вінницької областей, опадів не передбачається.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«20 травня мінлива хмарність. У західних областях та на Вінниччині дощі, грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на крайньому сході 8-10°; вдень 23-28°, у західних областях 19-24°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

У Київській області в понеділок також без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 23-28°.