Погода на 26 травня в Україні: буде дуже тепло, але з дощами



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У той же час температура місцями буде підніматися до позначки +26

У неділю, 26 травня,в Україні збережуться дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі очікуються переважно в західних, північних та деяких південних областях.

На півночі і в центрі у цей день синоптики прогнозують до 22...24 градусів тепла, а вночі 12...14. На заході денна температура буде на рівні 21...23 градусів, а вночі 11...13.

На сході очікується вдень 22...24 градусів тепла, а вночі 12...14.

На території південних областей вдень температура повітря підвищиться до 24... + 26 градусів тепла, а вночі до 14...16.

У Києві в цей день синоптики опадів не прогнозують, буде сонячно. Температура повітря вдень підвищиться до 24 градусів тепла, а вночі до +14.