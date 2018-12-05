Погода на четвер: місцями пройде мокрий сніг



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На дорогах країни можлива ожеледиця

У Києві 6 грудня вночі місцями невеликий мокрий сніг, удень без істотних опадів

В Україну найближчої доби, 6 грудня, з північного заходу Європи переміститься порція прохолоднішого повітря, тому температура трішки знизиться, переважно вночі, повідомляє Укргідрометцентр.

Погоду західної частини країни визначатиме поле підвищеного тиску, решти території - атмосферний фронт.

У східних регіонах, а вночі і в північних та центральних областях прогнозується невеликий мокрий сніг, на сході - з дощем, на решті території - без істотних опадів. Уночі та вранці в центральних, південних і східних областях місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний (у східних областях - східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 6 грудня вночі місцями невеликий мокрий сніг, удень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морози, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 6 грудня найвища температура вдень була 13,4° в 1986 році, найнижча вночі -20,2° у 1959 році.

В Україні 7 грудня в західних областях очікується невеликий мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь, у східних областях місцями слабкий сніг; на решті території країни без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 4-9°, на крайньому заході 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, в західних і південних областях від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 7 грудня без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.