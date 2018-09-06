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    Погода на четвер: в Україну йдуть дощі з грозами та похолодання

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    Погода на четвер: в Україну йдуть дощі з грозами та похолодання

    У четвер в Києві місцями невеликий короткочасний дощ.

    В Україні у четвер, 6 вересня, очікуються короткочасні дощі з грозами в ряді областей та незначне зниження температури повітря.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «6 вересня мінлива хмарність. На Правобережжі, Херсонщині та в Криму короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, у західних, південних, східних та Вінницькій областях місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

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    Температура вночі 12-17°, у південній частині до 21°; вдень 22-27°, в Приазов'ї до 29°, на заході країни 19-24°.

    У четвер в Києві та Київській області місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.

    У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі 9-14°, вдень 13-18 градусів.

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