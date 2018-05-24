Погода на п'ятницю: на заході країни дощитиме, в центрі буде тепло і хмарно
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24 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+23 градуси
25 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.
У Карпатах дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.
На сході України мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі місцями), окремі грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +20...+26 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +23...+30 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.
24 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.