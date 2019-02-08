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    Погода на вихідні: морозні ночі та плюсова температура вдень

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    Погода на вихідні: морозні ночі та плюсова температура вдень

    Опадів цими вихідними синоптики не прогнозують

    Найближчої доби, 9 лютого, більша частина території України, окрім крайнього півдня і заходу, залишиться в прохолодній повітряній масі, повідомляє Укргідрометцентр.

    Суху погоду визначатиме відріг східного антициклону, хоча атмосферний тиск почне падати. На дорогах у північних, східних і центральних областях подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 6-12° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; у південних і західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла (у Карпатах уночі 5-10° морозу, вдень близько 0°). У Криму вночі близько 0°, удень 4-9° тепла.

    У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 лютого найвища температура вдень була +8,3° у 1990 році, найнижча вночі -32,2° у 1929 році.

    10 лютого очікується погода без опадів. На дорогах північних, східних і центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний і південний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-5° тепла, в східних, північно-східних областях близько 0°; на півдні та заході країни вночі 0-5° морозу, вдень 3-9° тепла.

    У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° тепла.

    вихідні Укргідрометцентр
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