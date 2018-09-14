Погода на вихідні: субота ще тепла, а в неділю похолодання



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У Києві завтра без опадів та +26 вдень

У найближчу добу, 15 вересня, погоду більшості територій України визначатиме поле зниженого атмосферного тиску й тепле повітря, хоча внаслідок хмарності та дощів на заході, сході та південному сході країни денна температура знизиться, повідомляє у п'ятницю Укргідрометцентр.

У суботу в більшості південних, східних і західних областей дощі, подекуди грози, в Приазов'ї вночі місцями сильні дощі; на решті територій без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південних і східних областях до 18°; удень 22-27°, на крайньому заході країни, в східних, Запорізькій, Херсонській областях 18-24°.

У Києві без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 вересня найвища температура вдень була 30,0° в 1903 р., найнижча вночі 1,8° у 1925 р.

На 16 вересня синоптики прогнозують уночі в Україні, крім західних областей, удень на Лівобережжі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 7-12°; удень 17-22°, у Криму та Приазов'ї до 24°.

У Києві вночі короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 20°.

14 вересня о 9 годині температура води в Чорному й Азовському морях була 21-23°, у Дніпрі в межах Києва 20°.