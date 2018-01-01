Погода у найближчі дні кардинально не зміниться

У Києві на п'ятницю прогнозують невеликий сніг

У найближчу добу погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску і волога повітряна маса; температура кардинально не зміниться, повідомляє Укргідрометцентр. Очікується невеликий сніг, у південній частині з дощем, лише в західних областях, вдень і на півдні країни без істотних опадів. Вночі та вранці в південній і західній частині



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У Києві на п'ятницю прогнозують невеликий сніг

У найближчу добу погоду в Україні буде визначати поле зниженого атмосферного тиску і волога повітряна маса; температура кардинально не зміниться, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується невеликий сніг, у південній частині з дощем, лише в західних областях, вдень і на півдні країни без істотних опадів. Вночі та вранці в південній і західній частині місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, південно-західний, 3-8 м / с.

Температура вночі 1-6 ° морозу, на заході країни 5-10 ° морозу, вдень від 2 ° морозу до 3 ° тепла; в південній частині та на Закарпатті вночі близько 0 °, вдень 1-6 ° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі 2-4 ° морозу, вдень близько 0 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 16 лютого найвища температура вдень була +11,8 в 1957 році, найнижча вночі -23,2 в 1911 році.

17 лютого - невеликий сніг, лише в Одеській області, а вдень у більшості західних областей без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 2-7 °, в Карпатах до 10 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла; на півдні країни вночі близько 0 °, вдень 1-6 ° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 3-5 ° морозу, вдень близько 0 °.