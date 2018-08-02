Погода у п’ятницю буде сухою і спекотною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 серпня температура води в Чорному й Азовському морях становила 24-27°, у Дніпрі, в межах Києва, 25°

Найближчої доби суху і теплу погоду в Україні визначатиме антициклон, хоча атмосферний тиск поступово почне знижуватися, повідомив Укргідрометцентр.

У п'ятницю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, на півдні до 33°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 3 серпня найвища температура вдень була +36,5 у 2010 році, найнижча вночі +9,8 у 1965 році.

У суботу в Україні без опадів, лише вдень у північних, Волинській та Рівненській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, у південній частині та на Закарпатті до 34°.

У Києві - вночі без опадів, удень у суботу місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

2 серпня о 9 годині ранку температура води в Чорному й Азовському морях була 24-27°, у Дніпрі, в межах Києва, 25°.