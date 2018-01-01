Погода у вихідні: дощі зі снігом, на півдні до +12

У Києві в суботу очікується дощ, в неділю – сніг

У вихідні в Україні збережеться показник стовпчика термометра вище нуля. У суботу на заході та півночі України дощитиме, в неділю на всій території країни дощі, на заході та півночі - зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 3 лютого, в Україні дощі з мокрим снігом на заході та півночі, в інших регіонах мінлива



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У Києві в суботу очікується дощ, в неділю – сніг

У вихідні в Україні збережеться показник стовпчика термометра вище нуля. У суботу на заході та півночі України дощитиме, в неділю на всій території країни дощі, на заході та півночі - зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 3 лютого, в Україні дощі з мокрим снігом на заході та півночі, в інших регіонах мінлива хмарність. Температура вдень на заході буде від +2 до +6, на півдні - від +8 до +12. У центрі та на півночі країни - від +4 до +7. На сході стовпчик термометра покаже від +4 до +6.

У Києві в суботу невеликий дощ, вдень – +3...+5, вночі – 1...+1.

У неділю, 4 лютого, на всій території України дощі, на заході та півночі - зі снігом. На заході країни буде найхолодніше, там стовпчик термометра покаже від -1 до -3. На сході та в центрі прогнозують від +6 до +8. На півночі – +2...+4, а найтепліше на сході - від 7 до 13 градусів тепла.

У Києві в неділю дощ зі снігом, температура вдень і вночі від +2 до +4.