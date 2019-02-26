Погода в Україні буде визначатися боротьбою циклону і антициклону



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Майже по всій країні пройдуть сніг з дощем

Погода в Україні буде визначатися боротьбою потужних атмосферних гігантів – циклону і антициклону.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 лютого, у вівторок, очікується погіршення погодних умов.

Майже по всій країні пройдуть сніг з дощем, лише до західних і південних областей України дійде аж увечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг буде чергуватися з дощем або туманом.

Найтепліше буде на заході України, а саме - на Буковині, Прикарпатті, а також Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях. Там повітря прогріється до +4...+6 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у північних Київській і Сумській областях. Там стовпчики термометрів досягнуть позначок у +1...+3 градуси.

У Києві 26 лютого очікується погода вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Водночас за попередніми прогнозами, оптимістичніше потепління розпочнеться 4 березня.