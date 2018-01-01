Погода в Україні: Ожеледиця і снігопад

У Карпатах мінусова температура, рятувальники попереджають про лавини

6 лютого в Києві хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-11 градусів, вдень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий сніг,



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У Карпатах мінусова температура, рятувальники попереджають про лавини

6 лютого в Києві хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-11 градусів, вдень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-16 градусів, у Волинській і Рівненській областях до -18 градусів, вдень -2...-7 градусів. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -12...-17 градусів, вдень -5...-10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 градусів, у Сумській і Житомирській областях -12...-18 градусів, вдень -1...-8 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, удень +1...-6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-13 градусів, вдень +1...-5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень з дощем, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.