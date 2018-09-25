Погода в Україні стане ще холоднішою: з дощем і сильними вітрами



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25 вересня втримається волога погода, дощі будуть переважно невеликі

Погода в Україні у вівторок, 25 вересня, буде прохолодною та вітряною. У Карпатах синоптики попереджають про ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

25 вересня втримається волога погода, дощі будуть переважно невеликі, а подекуди й просто обмежиться хмарністю. У Карпатах ймовірний мокрий сніг.

Синоптики попереджують про потужний вітер. Він скрізь буде рвучким, до штормових поривів. Денна температура повітря у вівторок, 25 вересня, очікується низькою, – до +10…+15 градусів.

Найхолодніше буде на Волині, Львівщині, Рівненщині та Вінниччині – до +9…+12 градусів. Найтепліше – на узбережжі Чорного та Азовського морів: до + 15…+17 градусів.

У Києві вівторок – хмарний, вологий, з сильним вітром та холодним повітрям. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів.