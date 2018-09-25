  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Погода в Україні стане ще холоднішою: з дощем і сильними вітрами

    • Розсилка
    Погода в Україні стане ще холоднішою: з дощем і сильними вітрами

    25 вересня втримається волога погода, дощі будуть переважно невеликі

    Погода в Україні у вівторок, 25 вересня, буде прохолодною та вітряною. У Карпатах синоптики попереджають про ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    25 вересня втримається волога погода, дощі будуть переважно невеликі, а подекуди й просто обмежиться хмарністю. У Карпатах ймовірний мокрий сніг.

    Синоптики попереджують про потужний вітер. Він скрізь буде рвучким, до штормових поривів. Денна температура повітря у вівторок, 25 вересня, очікується низькою, – до +10…+15 градусів.

    Найхолодніше буде на Волині, Львівщині, Рівненщині та Вінниччині – до +9…+12 градусів. Найтепліше – на узбережжі Чорного та Азовського морів: до + 15…+17 градусів.

    У Києві вівторок – хмарний, вологий, з сильним вітром та холодним повітрям. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ