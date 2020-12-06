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    «Погрожують фізичною розправою». Актор Житомирського театру просить про допомогу

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    У помешканні актора Миколи Варфоломєєва вибиті вікна. Він просить про допомогу через погрози - «Погрожують фізичною розправою». Актор Житомирського театру просить про допомогу
    У помешканні актора Миколи Варфоломєєва вибиті вікна. Він просить про допомогу через погрози
    Фото: Facebook Миколи Варфоломєєва

    Вікна у квартирі актора вибиті камінням. У вхідні двері встромлено ніж

    Актор Житомирського академічного українського музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги Микола Варфоломєєв заявляє про погрози на свою адресу і просить про допомогу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Всі розбіглися, всі кинули мене у біді! Мені погрожують фізичною розправою», – написав актор. Він повідомив, що у його оселі вибиті всі вікна, зіпсовані двері, надходять постійні дзвінки і sms з погрозами. Пан Варфоломєєв каже, що написав 15 заяв до поліції щодо погроз і 2 до прокуратури, але допомоги не отримав через бездіяльність поліції. Винуватцем погроз актор називає житомирянина Дмитра Казимировича Бородія. Але про мотиви погроз у соцмережах не пише.

    Як стало відомо «Главкому» від рідних Миколи Варфоломєєва, причиною погроз є розрив відносин між вищезгаданим Дмитром Бородієм і однією з доньок актора. Мовляв, таким чином Бородій мстить за це в тому числі батькові дівчини. 

    Ніж, залишений у вхідних дверях до помешкання Миколи Варфоломєєва. Фото з Facebook сторінки актора
    Ніж, залишений у вхідних дверях до помешкання Миколи Варфоломєєва. Фото з Facebook сторінки актора

    У коментарях під публікацією актора у соцмережах читачі розмістили посилання на систему аналітики відкритих даних Clarity Project з інформацією про те, що особа з таким самим ім’ям і прізвищем, якого житомирський актор обвинувачує у погрозах, неодноразово притягалася до відповідальності раніше.

    Дмитро Казимирович Бородій раніше неодноразово притягався до відповідальності
    «Якщо сьогодні зі мною щось трапиться, прошу, не дайте зам'яти і покарайте» – емоційно написав пан Варфоломєєв на своїй сторінці у Facebook.

    Теги: Facebook актор
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