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    Поки у Білорусі мільйони протестують, Лукашенко вітає артистів та розшаркується з Індією та Кореєю

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    Лукашенко привітав Індію та Корею з національними святами - Поки у Білорусі мільйони протестують, Лукашенко вітає артистів та розшаркується з Індією та Кореєю
    Лукашенко привітав Індію та Корею з національними святами
    Фото з відкритих джерел

    Президент охопленої мітингами країни займається дипломатичною рутиною

    У Білорусі вже кілька днів поспіль тривають мільйонні протести, а їхніх учасників та навіть випадкових громадян по-звірячому б'ють та катують силовики, глава цієї держави займається... привітаннями білоруських артистів з днем народження, а Індію та Корею - з національними святами.

    Відповідними повідомленнями наповнена зранку стрічка новин державного інформагентства Білорусі «Белта» - із посиланнями на сайт глави держави.

    awrg

    Такий трічка новин державного інформагентства

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

    Білорусь Олександр Лукашенко протест президент
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