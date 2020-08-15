Поки у Білорусі мільйони протестують, Лукашенко вітає артистів та розшаркується з Індією та Кореєю



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Лукашенко привітав Індію та Корею з національними святами Фото з відкритих джерел

Президент охопленої мітингами країни займається дипломатичною рутиною

У Білорусі вже кілька днів поспіль тривають мільйонні протести, а їхніх учасників та навіть випадкових громадян по-звірячому б'ють та катують силовики, глава цієї держави займається... привітаннями білоруських артистів з днем народження, а Індію та Корею - з національними святами.

Відповідними повідомленнями наповнена зранку стрічка новин державного інформагентства Білорусі «Белта» - із посиланнями на сайт глави держави.

Такий трічка новин державного інформагентства

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.