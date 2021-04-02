«Поле для аферистів». У Мінцифри розповіли про тисячі кейсів отримання пенсій померлих

Поки реєстри отримувачів соцдопомоги децентралізовані, зберігається можливість для зловживань, розповів Федоров

Створення реєстру соціальних виплат – це одне із найскладніших напрямів у цифровізації. Про це розповів в інтерв’ю Liga.net віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо брати найважче протистояння, то воно стосується створення реєстру соціальних виплат. Це один з найбільш корупційних напрямів. Поки реєстри децентралізовані, є поле для діяльності аферистів. Наприклад, в разі отримання допомоги при народженні дитини, людина може отримати її відразу в декількох регіонах країни. Або отримувати пенсію померлої людини – і таких кейсів можуть бути тисячі», – заявив очільник міністерства.

За його словами, у 2016 році Мінфін проводив верифікацію соцвиплат та оцінив «переплати» в 50-60 млрд грн.

«Ми почали вивчати, що відбувається зі створенням єдиного реєстру і зупинили E-social – корупційний проект, який реалізувався за грантові гроші. Проект два роки був у глухому куті, ми запустили новий в якості експерименту. Після чого до нас почали ходити люди, пропонувати різні способи «вирішення питання». Плюс з'явилися громадські організації, які почали подавати на нас до суду. Суд, в свою чергу, зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу з вилученням постанови про проведення нашого експерименту з реєстром, хоча створення єдиного реєстру соцвиплат – це частина антикорупційної стратегії НАЗК. Керівник НАЗК особисто відкривав справи проти керівників старої програми. У підсумку він нас підтримав, виявилося, він навіть не знав про те, що відбувається», – зазначив Федоров.

В Міністерстві цифрової трансформації повідомляли, що 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні. Україна перейде в режим paperless.