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    1 млн грн за злом: Мінцифри запропонували всім охочим зламати додаток «Дія»

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    <span>Для цього спеціально створять копію мобільного додатку</span> - 1 млн грн за злом: Мінцифри запропонували всім охочим зламати додаток «Дія»
    Для цього спеціально створять копію мобільного додатку

    Гроші візьмуть з проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»

    Міністерство з питань цифрової трансформації обіцяє 1 мільйон гривень ($35 тисяч) за виявлені вразливості у додатку «Дія». Про це глава міністерства Михайло Федоров повідомив у Facebook.

    Призовий фонд розподіляти за пʼятьма категоріями вразливостей – від найменш до найбільш небезпечних. Зараз завершується робота над правилами та умовами участі, прийом заявок почнуть у грудні.

    «Плануємо провести Bug Bounty (програма, за допомогою якої люди можуть отримати винагороду за виявлення помилок у сайтах, програмах та додатках, – ред.) для білих хакерів з усього світу на платформі Bugcrowd – це одна з найвідоміших міжнародних компаній, що спеціалізується на кібербезпеці та Bug Bounty-програмах. Чи загрожує Bug Bounty застосунку Дія? Ні. Білі хакери ламатимуть «тестовий застосунок». Ми створимо окреме середовище для пошуку багів, яке не буде містити персональні дані», – запевнив Федоров.

    Міністр додав, що «Дія» пройшла два міжнародні тести на захищеність та відповідає українським стандартам.

    Нагадаємо, що у додатку «Дія» з’явився профіль виборця.

    Теги: міністр гроші робота кібербезпека Михайло Федоров
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